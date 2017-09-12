IPF отозвала решение о дисквалификации паралимпийца за показ футболки с Путиным

Президент Федерации пауэрлифтинга России Геннадий Ходасевич сообщил, что решение Международной федерации пауэрлифтинга о дисквалификации российского паралимпийца Владимира Балынца за демонстрацию футболки с изображением президента России Владимира Путина после победы на чемпионате Европы в Финляндии было отозвано после извинения со стороны ФПР.

«После того как закончился турнир, мне из IPF поступило письмо с фото Балынца, демонстрирующего футболку, и решением о его дисквалификации в связи с этим. Я извинился, мне ответили, что решение о дисквалификации отозвано, дисциплинарный комитет ещё раз рассмотрит и примет решение, думаю, будет сделано предупреждение или замечание.

Для России демонстрация футболки с президентом — это нормальное явление, проявление патриотизма, а для них — «красная тряпка», у них прописано, что политика и спорт несовместимы", — цитирует Ходасевича «Интерфакс».