Крамер: не знаю, почему CAS обнародовал вердикт по Легкову и Белову лишь сейчас

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда о допуске Александра Легкова и Евгения Белова к соревнованиям с 1 ноября.

«Для меня это не новость. Решение об их допуске к соревнованиям с 1 ноября было принято ещё в конце мая. Не знаю, почему CAS обнародовал вердикт только сейчас. Конечно, мы с нетерпением ждём того момента, когда все российские лыжники смогут полноценно тренироваться и участвовать в соревнованиях.



Что касается неформального лидера нашей группы, то это Александр Легков. Он сам всегда работает на максимуме и требует того же от остальных. Я очень рад, что в моей мини-команде есть такой сильный мотиватор», — приводит слова Крамера официальный сайт Олимпийского комитета России.