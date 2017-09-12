Трансляции Игр в Пхёнчхане и Токио на Украине под угрозой из-за нехватки средств

Украинский телеканал «UA: ПЕРВЫЙ» сообщил о нехватке средств для покупки прав на трансляцию соревнований Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане и 2020 года в Токио. Общая стоимость телеправ на Игры составляет $ 3 млн, из которых $ 600 тыс. необходимо заплатить до конца 2017 года. Ещё приблизительно $ 175 тыс. требуется на обустройство студий и отправку журналистов в города проведения Олимпиад.

«Мы уже обратились в министерство финансов с предложением создать специальную программу финансирования трансляций Игр 2018 и 2020 годов. Как национальный вещатель, мы хотим, чтобы все украинцы имели возможность увидеть этот праздник спорта на своих экранах», — приводит слова члена правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Инны Гребенюк официальный сайт канала.