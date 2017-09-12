Лихачёв: травмы Макарова и Шишина добавили мне головной боли

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв прокомментировал потерю двукратных чемпионов мира Дмитрия Шишина и Алексея Макарова в преддверии Суперфинала Евролиги, а также объяснил, почему решил заменить их Владиславом Аксёновым и Юрием Котовым.

«Мы потеряли двух основных игроков, лидеров сборной. Алексей Макаров и Дмитрий Шишин в одном матче – полуфинале между их клубами – получили травмы, которые лишили их возможности защищать цвета сборной России в Суперфинале Евролиги – одном из важнейших стартов сезона. Конечно, это добавило мне головной боли – глупо это скрывать. Потеря Макарова и Шишина просто колоссальна для нас, ведь перед этапом Евролиги в Москве мы практически наиграли новые сочетания, которые сыграли здорово и сильно. А сейчас нам снова приходится заниматься экспериментами и латанием дыр – посмотрим, к чему всё это приведёт. Но никто не снимает ответственности ни с тренерского штаба, ни с футболистов. Мы должны выступить в Италии как можно лучше.



Владислава Аксёнова мы знаем давно: он универсален, может играть на разных позициях, а в таком турнире, как Суперфинал Евролиги, это может сыграть очень важную роль. Надеемся, что как раз отсутствие Владислава на Кубке России и его голод до футбола поможет нашей команде. Что касается Юрия Котова, то он по ходу сезона неплохо выглядел в составе „Спартака“. Есть определённые мысли, как мы сможем его использовать», — приводит слова Лихачёва Beachsocceerrussia.