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Балынец: надевать футболку с Путиным на церемонию награждения — моя традиция

12 сентября 2017, вторник. 18:52 Другие

Серебряный призёр Паралимпийских игр 2012 года в пауэрлифтинге россиянин Владимир Балынец прокомментировал решение Международной федерации пауэрлифтинга дисквалифицировать его за демонстрацию футболки с изображением президента РФ Владимира Путина. Напомним, что позже решение было отозвано.

«Я не жалею о том, что сделал. Это моя традиция, а традиции надо беречь и уважать», — приводит слова Балынца Sakha Life.

IPF отозвала решение о дисквалификации паралимпийца за показ футболки с Путиным

В августе на чемпионате Европы в Финляндии он во время церемонии награждения продемонстрировал футболку с изображением президента России Владимира Путина. Балынец нарушил регламент IPF, запрещающий демонстрацию политических и религиозных символов. 32-летний спортсмен победил на этих соревнованиях с мировым рекордом.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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12 сентября 2017, вторник
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