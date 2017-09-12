Балынец: надевать футболку с Путиным на церемонию награждения — моя традиция

Серебряный призёр Паралимпийских игр 2012 года в пауэрлифтинге россиянин Владимир Балынец прокомментировал решение Международной федерации пауэрлифтинга дисквалифицировать его за демонстрацию футболки с изображением президента РФ Владимира Путина. Напомним, что позже решение было отозвано.



«Я не жалею о том, что сделал. Это моя традиция, а традиции надо беречь и уважать», — приводит слова Балынца Sakha Life.

IPF отозвала решение о дисквалификации паралимпийца за показ футболки с Путиным

В августе на чемпионате Европы в Финляндии он во время церемонии награждения продемонстрировал футболку с изображением президента России Владимира Путина. Балынец нарушил регламент IPF, запрещающий демонстрацию политических и религиозных символов. 32-летний спортсмен победил на этих соревнованиях с мировым рекордом.