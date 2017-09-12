Свешников, Страхов и Соколов потребовали от ВАДА и Макларена $ 7 млн

Российские велогонщики Кирилл Свешников, Дмитрий Страхов и Дмитрий Соколов потребовали у Всемирного антидопингового агентства и главы независимой комиссии ВАДА Ричарда Макларена возместить компенсацию за неучастие в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро и репутационный ущерб в размере $ 7 млн, сообщает Globe and Mail.



Свешников, Страхов и Соколов, которые должны были стартовать в составе сборной России на Олимпиаде-2016 в командной гонке преследования на треке, в июле 2016 года не были допущены до участия в Играх в связи с упоминанием в докладе Макларена.

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