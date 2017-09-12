Заварзина: на Олимпиаде в Пхёнчхане возрастёт цена ошибки

Бронзовая медалистка Олимпийских игр 2014 года в Сочи, обладательница Малого хрустального глобуса сезона-2016/17 в параллельном слаломе-гиганте россиянка Алёна Заварзина прокомментировала исключение параллельного слалома из программы Олимпийских игр.

«В Пхёнчхане все будут нацелены только на гигантский слалом. Понятно, что возрастёт цена ошибки — ведь комплект медалей только один. Ты уже не получишь второго шанса, как было в Сочи. С эмоциональной точки зрения, это очень сложная ситуация.

Хорошо, что я выиграла Малый хрустальный глобус впервые в карьере. Но это ничего не значит. Например, в общем зачёте параллельного слалома мне победить не удалось. А хотелось! Есть несколько сильных девочек, с которыми тяжело бороться", — приводятся слова Заварзиной на официальном сайте Олимпийского комитета России.