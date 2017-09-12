Федосеев выиграл первую партию в 1/16 финала Кубка мира по шахматам в Тбилиси

Россиянин Владимир Федосеев в первой партии 1/16 финала Кубка мира по шахматам в Тбилиси (Грузия) чёрными фигурами взял верх над израильтянином Максимом Родштейном. Пётр Свидлер белыми сыграл вничью с китайцем Бу Сянчжи, Александр Грищук чёрными – с французом Максимом Вашье-Лагравом (Франция), Даниил Дубов белыми – с армянином Левоном Ароняном, Евгений Наер чёрными – с венгром Рихардом Раппортом.

Финалисты соревнований получат путёвки на турнир претендентов — 2018. Финал пройдёт с 23 по 27 сентября.