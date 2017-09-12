Скелетонистка Никитина представила новый шлем с улыбкой

Бронзовая медалистка Олимпийских игр 2014 года в Сочи по скелетону россиянка Елена Никитина представила шлем, в котором будет выступать в следующем сезоне.
«От улыбки хмурый день светлей», — написала Елена на своей странице в сети «Инстаграм».
Посмотреть фотографию вы можете в «Инстаграме».
Также Елена является победительницей чемпионата Европы 2013 года в Иглсе, бронзовой медалисткой чемпионата мира-2016 в Иглсе в индивидуальном зачёте и серебряной медалисткой тех соревнований в смешанных командах.