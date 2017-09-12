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Коэ: фильм «Икар» показал, что российский спорт горит в адском пламени

12 сентября 2017, вторник. 23:12 Другие

Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коэ поделился впечатлениями от документального фильма Брайана Фогеля «Икар», главным героем которого стал экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.

«После чемпионата мира в Лондоне я в течение нескольких дней отдыхал с друзьями в Уэльсе и вместе с ними посмотрел фильм „Икар“. Это настоящая документальная драма, режиссёр демонстрирует, как употребление коктейля из запрещённых препаратов способно повлиять на велогонщика.

В конце фильма показывается, что происходит со спортивным миром. Олимпиада в Рио-де-Жанейро прошла без российских легкоатлетов. Остальные же спортсмены из России, кроме тяжелоатлетов, получили право выступить. Независимая комиссия IAAF Руне Андерсена отслеживает выполнение Россией критериев по восстановлению. Если Икар из греческой мифологии утонул в море, потому что подлетел слишком близко к солнцу, то российский спорт, изображённый Фогелем, гибнет в адском пламени", – написал Коэ в своей колонке в Evening Standard.

Источник: Evening Standard Сообщить об ошибке
Теги
Себастьян Коэ Допинг
Новости. Другие
12 сентября 2017, вторник
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