ВАДА прекратило расследование в отношении 95 россиян из доклада Макларена

Всемирное антидопинговое агентство прекратило расследование в отношении 95 российских спортсменов, которые были упомянуты в докладе главы независимой комиссии ВАДА Ричарда Макларена. В распоряжении New York Times оказалось письмо ВАДА, в котором говорится, что в связи с недоступностью бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова дела в отношении 95 российских спортсменов, подозревавшихся в употреблении допинга, были закрыты.

ВАДА самостоятельно не смогло найти убедительных доказательств нарушений антидопинговых правил этими спортсменами, имена которых не называются.

«Родченков, являющийся важным свидетелем, недоступен для дачи свидетельских показаний по неподконтрольным ВАДА причинам», — говорится в письме.