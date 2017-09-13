Дегтярёв: когда оказывается, что слова Родченкова ложь, он прячется. Это логично

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв прокомментировал информацию о том, что ВАДА завершило расследование по 95 российским спортсменам во многом потому, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков стал недоступен для сотрудничества.



«Новость эта положительная. Разумеется, Родченков не желает сотрудничать ни с кем, потому что большинство информации, которую он наговорил, – это ложь, а та часть, которая действительно касается употребления допинга спортсменами, уже давно исследована, спортсмены дисквалифицированы, а сам Родченков снят с занимаемой должности. За работу Родченкова ВАДА несло такую же ответственность, как и Россия.

Он не был сотрудником министерства спорта, а работал в системе ВАДА. За нарушения он был уволен, после чего сбежал и облил всех грязью. А сейчас, когда оказывается, что всё это ложь, он прячется, что логично", — цитирует Дегтярёва «Р-Спорт».