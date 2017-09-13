175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Дегтярёв: когда оказывается, что слова Родченкова ложь, он прячется. Это логично

13 сентября 2017, среда. 10:20 Другие

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв прокомментировал информацию о том, что ВАДА завершило расследование по 95 российским спортсменам во многом потому, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков стал недоступен для сотрудничества.

«Новость эта положительная. Разумеется, Родченков не желает сотрудничать ни с кем, потому что большинство информации, которую он наговорил, – это ложь, а та часть, которая действительно касается употребления допинга спортсменами, уже давно исследована, спортсмены дисквалифицированы, а сам Родченков снят с занимаемой должности. За работу Родченкова ВАДА несло такую же ответственность, как и Россия.

Он не был сотрудником министерства спорта, а работал в системе ВАДА. За нарушения он был уволен, после чего сбежал и облил всех грязью. А сейчас, когда оказывается, что всё это ложь, он прячется, что логично", — цитирует Дегтярёва «Р-Спорт».

ВАДА прекратило расследование в отношении 95 россиян из доклада Макларена
Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
Теги
ВАДА Допинг
Новости. Другие
13 сентября 2017, среда
10:20 Дегтярёв: когда оказывается, что слова Родченкова ложь, он прячется. Это логично
09:46 Исинбаева не полетела на сессию МОК в Лиму из-за беременности
09:33 ВАДА прекратило расследование в отношении 95 россиян из доклада Макларена
09:26 Джиенбаев и Иванова стали 36-ми на ЧМ по парусному спорту в классе «Накра 17»
09:23 Гордеев из «Спартака» признан лучшим защитником первого этапа КР в группе D
12 сентября 2017, вторник
23:12 Коэ: фильм «Икар» показал, что российский спорт горит в адском пламени
22:58 Стали известны фамилии гандболисток, проваливших допинг-тесты на ЧЕ U19
22:23 Скелетонистка Никитина представила новый шлем с улыбкой
20:37 Федосеев выиграл первую партию в 1/16 финала Кубка мира по шахматам в Тбилиси
20:31 Чупков: работаю исключительно для победы на Олимпиаде
20:16 Заварзина: на Олимпиаде в Пхёнчхане возрастёт цена ошибки
19:55 Колмогоров: Морозов способен установить мировой рекорд на 50-метровке кролем
19:12 Свешников, Страхов и Соколов потребовали от ВАДА и Макларена почти $ 6 млн
18:52 Балынец: надевать футболку с Путиным на церемонию награждения — моя традиция
18:44 Двукратный призёр Олимпиады гимнаст Белявский стал отцом
18:44 Лихачёв: травмы Макарова и Шишина добавили мне головной боли
18:32 Трансляции Игр в Пхёнчхане и Токио на Украине под угрозой из-за нехватки средств
17:50 Крамер: не знаю, почему CAS обнародовал вердикт по Легкову и Белову лишь сейчас
17:31 Уайлд: не хочу показаться нескромным, но в сборной России я номер один
17:23 В Испании пресекли деятельность преступной группы, распространяющей допинг
17:04 IPF отозвала решение о дисквалификации паралимпийца за показ футболки с Путиным
17:02 Липницкая: я точно знаю, что тренером работать не буду
16:20 Родионенко: думаю, Мустафина будет готова стартовать на ЧР в апреле
15:45 Липницкая: человек, называющий себя моим отцом в ТВ-передачах, — мошенник
15:38 Российский паралимпиец был дисквалифицирован за демонстрацию футболки с Путиным
15:15 Липницкая: когда я осознала, что заканчиваю карьеру, у меня началась паника
14:59 Кравцов: пускай Слепцова делает заявления, беременной женщине всё простительно
14:42 Власти Тулуна отказались назвать ФОК в честь чемпионки ОИ Воробьёвой
14:22 Слепцова: мечта детства – стать стюардессой. Думаю, теперь можно попробовать
14:17 Липницкая призналась, что одной из причин завершения карьеры стала анорексия
14:01 Погорилая: рассматриваем вариант моего выступления на втором этапе Кубка России
13:39 Слепцова: мне предлагали выступать за сборные Казахстана и Беларуси
13:30 Слепцова: результат у сборных РФ будет, если поменяют руководство СБР
12:53 Слепцова: я не сожалею ни о чём в своей карьере
12:33 Российские ватерполисты вышли в плей-офф юниорского чемпионата Европы
12:09 Тарасова: кататься научить легче, чем прыгать. Прыжок — дар божий
12:06 Рожков: ПКР выступает за проведение срочных допинг-тестов для паралимпийцев РФ
11:51 Путин поздравил стрелков Тёплого и Коновалову с победой на ЧМ в ските
11:14 Команда «Московского Поло Клуба» победила на турнире International Cup
10:59 Мутко: надо понять, откуда гандболистки взяли таблетку. Старые запасы, что ли
09:40 CAS 15 ноября рассмотрит апелляцию Картера о лишении его золота Игр-2008
09:38 МОК: начиная с ОИ-2018 олимпийскую клятву будут произносить только спортсмены
09:36 Бах: надеюсь, комиссия Освальда представит отчёт по россиянам до зимнего сезона
09:29 Кистанов стал 24-м на чемпионате мира по парусному спорту в классе «Финн»
09:24 Адамов: на втором этапе КР хотел бы сыграть со своим бывшим клубом — «Зарёй»
Все новости RSS
Партнерский контент