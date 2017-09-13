Глава ФМБА: сборная России сегодня — самая чистая в мире по допингу

Руководитель Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба сказал, что сборная России — самая чистая в мире в вопросе допинга. По словам Уйбы, 90% претензий к российским спортсменам касается употребления мельдония, а 10% связаны с подозрениями в употреблении допинга, когда спортсмены не смогли сдать допинг-тесты.



«Наша сборная сегодня самая чистая в мире по допингу. Но двойной стандарт подразумевает, что к кому-то будет применена единица, а к другому – ноль», — приводит слова Уйбы «Интерфакс».

Также Уйба рассказал о ситуации с приёмом спортсменами мельдония, который с 1 января 2016 года входит в число запрещённых ВАДА: «Вместо мельдония сейчас употребляется забытый препарат, поднятый из анналов, то есть на его разработку миллионы не тратились».