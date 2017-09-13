Фурнейрон является главным кандидатом на пост председателя ITA

Бывший министр спорта Франции Валери Фурнейрон является главным кандидатом на пост председателя Независимой организации допинг-тестирования (ITA), сообщает Inside The Games. Её кандидатуру поддерживают Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство.
Предполагается, что в руководство ITA также войдут глава медицинской комиссии МОК Угур Эрденер, президент Ассоциации международных федераций олимпийских летних видов спорта Франческо Риччи-Битти, двукратная олимпийская чемпионка пловчиха Кирсти Ковентри и президент Шанхайского института физического воспитания китаец Пэйцзе Чэнь.
Предложение о создании ITA было выдвинуто МОК в марте.
Независимая организация допинг-тестирования начнёт работу перед ОИ-2018