В клубе ALEX FITNESS пройдёт турнир по пляжному бодибилдингу и фитнес-бикини

23 сентября в Москве пройдёт открытый турнир по пляжному бодибилдингу и фитнес-бикини ALEX FITNESS STARS. Мероприятие соберёт около 200 участников и более 1000 зрителей.

Турнир пройдёт при поддержке Федерации бодибилдинга Москвы в четырёх номинациях и нескольких категориях: «Фитнес-бикини» (рост до 163 см, до 169 см, свыше 169 см и в абсолютном первенстве); «Men’s Physique» (пляжный бодибилдинг: рост до 174 см, до 178 см, свыше 178 см и в абсолютном первенстве); «Men’s Physique muscular» (пляжный бодибилдинг: проводится без ограничений в росте и весе, в абсолютном первенстве); «Фит модель» (в абсолютном первенстве).

Победители турнира будут определяться согласно правилам IFBB по наименьшей итоговой сумме мест. Участники, занявшие первое, второе и третье места, и лучшие из лучших – «абсолютные победители» – будут награждены медалями, кубками и денежными призами. Общий призовой фонд составляет 200 000 рублей.

Турнир пройдёт в клубе ALEX FITNESS «Коломенское» по адресу: проспект Андропова, 22. Начало регистрации в 10:00, старт турнира в 14:00.

Подробности — на сайте клуба.