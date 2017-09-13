Прямая видеотрансляция матча ЧР по гандболу «Астраханочка» — «Ростов-Дон»

В очередном матче чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги «Астраханочка» из Астрахани дома сыграет с чемпионками России — командой «Ростов-Дон». Матч начнётся в 18:00 по московскому времени.



Пока в нынешнем сезоне обе команды идут без поражений. Ростовчанки провели уже три матча, в которых забросили больше ста мячей и победили «Звезду», «Ставрополье-СКФУ» и «Динамо-Синара», а астраханские гандболистки выиграли два матча, переиграв АГУ-«Адыиф» и «Кубань».

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию прямую видеотрансляцию этой встречи.