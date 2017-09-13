Президент ВАДА: федерации не смогли доказать нарушения российских спортсменов

Президент Всемирного антидопингового агентства Крейг Риди подтвердил, что его организация сняла с 95 российских спортсменов, упомянутых в докладе независимой комиссии Ричарда Макларена, обвинения в нарушении антидопинговых правил.

«Статья The New York Times основана на документах, которые распространялись среди членов исполкома ВАДАA перед закрытым заседанием, которое пройдет в Париже через две недели. Это связано с расследованиями международных федераций в отношении лиц, которые упоминаются в докладе Макларена. Федерации рассмотрели доказательства и решили, что не могут доказать нарушения антидопинговых правил», — приводит слова Риди Тасс.

