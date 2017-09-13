Глава НОАК: логики в приёме гандболистками мельдония нет, нужно всё расследовать

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов уверен, что у гандболисток молодёжной сборной России, ставших серебряными призёрами чемпионата Европы, не было необходимости в употреблении мельдония, и нужно провести серьёзное расследование ситуации.



Напомним, что положительными оказались допинг-пробы Антонины Скоробогатченко, Марии Дувакиной и Марии Дудиной. Спортсменки были временно отстранены от соревнований.



«Никто не может понять, как такое могло произойти. Я не большой сторонник теории происков и заговоров, но никакой логики в этом поступке нет — попасться на мельдонии. Чем больше я общаюсь, тем больше понимаю — надо серьёзно разбираться с этим делом, и, возможно, брать анализы не только у этих трёх.



Мельдоний содержится в разных субстанциях, не имеет вкуса и цвета, его легко добавить. При этом он не даёт никаких преимуществ в этом виде спорта. Кому это было нужно? Мы не делаем поспешных заявлений, ситуация нуждается в серьезном расследовании», — сказал Смирнов.