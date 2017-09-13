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Услугина: в этом сезоне тренировки стали более интенсивными

13 сентября 2017, среда. 19:05 Другие

Российская биатлонистка Ирина Услугина рассказала о ходе подготовки к олимпийскому сезону.

«Я не думаю, что нагрузки запредельные, и в предыдущие годы бывали очень непростые подготовительные периоды. В этом сезоне тренировки стали более интенсивными. Плюс сказывается психологическое напряжение. Понятно, что сейчас главная цель – отобраться на Олимпиаду в Корею. Для этого надо прежде всего попасть на этапы Кубка мира.

Психологически, конечно, непросто находиться почти четыре недели подряд в одном месте. Однако мы прекрасно понимаем, что это делается в интересах сборной. Страна у нас большая и распустить по домам девчонок на два-три дня очень сложно. К тому же из практики известно, что после таких «отпусков» часть команды возвращается с простудными заболеваниями", — приводит слова Услугиной агентство «Тюменская арена».

Источник: Тюменская арена Сообщить об ошибке
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Ирина Услугина
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13 сентября 2017, среда
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