«Астраханочка» дома победила «Ростов-Дон» в женском ЧР по гандболу

«Астраханочка» в матче женского чемпионата России по гандболу на своей площадке в упорной борьбе взяла верх над ЖГК «Ростов-Дон» со счётом 26:24. Самой результативной гандболисткой встречи стала Дарья Самохина, забившая 11 голов.

Хозяйки площадки одержали третью победу кряду, а ростовчанки потерпели первое поражение в четырёх встречах. Следующим соперником обеих команд станет тольяттинская «Лада», с которой «Ростов-Дон» сыграет 17 сентября, а «Астраханочка» 5 октября.

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«Астраханочка» (Астрахань) — «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) — 26:24 (13:14).