Поднявший флаг России на Паралимпиаде Фомочкин возглавил спорткомплекс «Раубичи»

Белорус Андрей Фомочкин, год назад поднявший над головой российский флаг на церемонии открытия Паралимпиады в Рио-де-Жанейро в знак солидарности со сборной России, которую в полном составе не допустили к участию в Играх, назначен новым руководителем спорткомплекса «Раубичи». Об этом сообщает «Российская газета».



Комплекс был построен в 1974 году и находится в 20 километрах от центра Минска. В нём проходили чемпионаты мира по биатлону в 1974, 1982 и 1990 годах. Сейчас здесь тренируются Дарья Домрачева, Уле-Эйнар Бьорндален, Юстина Ковальчик и другие звёзды биатлона и лыжных гонок.