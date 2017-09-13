Дубов проиграл Ароняну и не вышел в четвертьфинал Кубка мира по шахматам

Россиянин Даниил Дубов во второй партии 1/8 финала Кубка мира по шахматам в Тбилиси чёрными фигурами уступил армянину Левону Ароняну и не смог выйти в следующий раунд. Россиянин Пётр Свидлер сыграл вничью с китайцем Бу Сянчжи.

Также вничью завершились вторые партии в противостояниях Максим Вашье-Лаграв (Франция) — Александр Грищук (Россия) и Евгений Наер (Россия) — Рихард Раппорт (Венгрия). Победители этих пар определятся на тай-брейке. Россиянин Владимир Федосеев уступил израильтянину Максиму Родштейну, которого накануне обыграл.