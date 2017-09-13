Бах: выборы Парижа и Лос-Анджелеса обеспечат стабильность на следующие 11 лет

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах прокомментировал одновременное избрание Парижа и Лос-Анджелеса столицами летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов соответственно.

«Поздравляем Париж и Лос-Анджелес с историческим решением. Это беспроигрышная ситуация для обоих городов и для МОК. Трудно представить более удачное развитие событий. Потрясающе, что нам удалось обеспечить стабильность для спортсменов со всего мира на следующие 11 лет.

Париж и Лос-Анджелес — два великих города из двух великих стран, с большой и великой олимпийской историей. Оба города относятся к праву принять Олимпиаду со всей ответственностью. Там фантастически ощущается олимпийский дух и приверженность олимпийским ценностям", — приводит слова Баха Inside the Games.