Авербух: соперницы Медведевой ждали, что она подрастёт и прибавит в весе

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух прокомментировал перспективы двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой в предстоящем олимпийском сезоне.

«Программы Жене подходят. Понятно, что они ещё недостаточно вкатаны по сравнению с тем, как они будут выглядеть через полгода на Олимпиаде. Впереди ещё очень много времени, чтобы довести многие вещи до ума – будут этапы Гран-при, чемпионаты Европы и России.

Мы всегда с волнением ждём девочек после межсезонья, потому что они вырастают, прибавляют в весе, раскоординируются… Но, к сожалению для всех соперниц, которые ждали, что Женя подрастёт и в ней что-то изменится, и на счастье её поклонников этого не произошло. Медведева в блестящей форме, ни на грамм не поправилась, и даже если и выросла, то это никак не отразилось на технике прыжков. Это самое главное! Не случилось того, чего все боятся, зная, как девочки меняются после успешных сезонов", — приводит слова Авербуха «Советский спорт».