МОК призвал оргкомитет Олимпиады-2018 ускорить темпы продажи билетов

Международный олимпийский комитет призвал оргкомитет зимней Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) активизировать работу по продаже билетов и решить вопросы с использованием арен после окончания соревнований, сообщает Reuters.

В конце августа стало известно, что МОК обеспокоен темпами продажи билетов на Олимпиаду в Пхёнчхане. На тот момент было продано лишь 22,7% билетов, что является худшим показателем для данного этапа подготовки к Играм за последние годы.



По прогнозам, организаторы должны реализовать 70% билетов в Южной Корее, но пока продано лишь 10%.

Также представители МОК недовольным тем, что оргкомитет не представил планы по дальнейшему использованию санного центра и одной из хоккейных площадок.