Гарсетти: это особенный день для жителей Лос-Анджелеса и США

Мэр Лос-Анджелеса (США) Эрик Гарсетти прокомментировал завоевание городом права проведения летних Олимпийских игр 2028 года. 13 сентября на сессии Международного олимпийского комитета в Лиме (Перу) также было объявлено, что Париж (Франция) примет Игры 2024 года. Ранее Лос-Анджелес был столицей Олимпийских игр в 1932 и 1984 годах.



«Это особенный день для жителей Лос-Анджелеса и США. Впервые за целое поколение мы возвращаем Олимпийские игры обратно в Город ангелов», – приводит слова Гарсетти Reuters.

Париж примет Олимпиаду-2024, Лос-Анджелес стал столицей Игр 2028 года