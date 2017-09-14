Смирнов: сборные РФ и Франции по дзюдо, фехтованию проведут товарищеские встречи

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Смирнов прокомментировал утверждение Парижа и Лос-Анджелеса в статусе мест проведения летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов соответственно и рассказал о договорённости по проведению товарищеских встреч с французскими спортсменами.



«По поводу Парижа решения ожидаемы, они не раз заявлялись, и Лос-Анджелес тоже. МОК, конечно, жаль терять такие кандидатуры. И тот и другой город обладают хорошей инфраструктурой, поэтому МОК пошёл на то, чтобы сразу решить вопрос о двух кандидатурах — на 2024 год и 2028 годы. Нет никаких сомнений в том, что они сумеют провести эти Игры на хорошем уровне. Париж уже проводил Олимпийские игры и претендовал на их проведение. Лос-Анджелес для нас интересен тем, что СССР в 1932 году ещё не состоял в олимпийском движении, и мы не могли участвовать в Играх в Лос-Анджелесе, а в 1984 году не смогли туда отправить команду по известным причинам.

На предыдущей сессии в Лозанне мы вместе с Александром Жуковым говорили с президентом Франции и руководством оргкомитета Лос-Анджелеса — 2028, мэром Лос-Анджелеса о проведении товарищеских встреч под патронажем глав государств. От французской стороны мы получили официальное письмо о том, что президент высоко оценивает роль спорта в восстановлении и укреплении дружбы и взаимопонимания и полностью поддерживает эту идею. Так что мы уже переходим к технической стороне вопроса о проведении товарищеских встреч во Франции и России по фехтованию и дзюдо. Американцы пока нам не ответили.



В этой обстановке определённой напряжённости, определённого недоверия к нашим спортсменам в определённых кругах важно, чтобы именно спортсмены развеяли все подозрения и показали всю красоту спорта", — цитирует Смирнова «Р-Спорт».