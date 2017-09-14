Боевой гопак официально стал национальным видом спорта на Украине

14 сентября на Украине официально вступил в силу закон о признании национальных видов спорта, в том числе украинского рукопашного (боевого) гопака, спаса, казацкой борьбы на поясах.

В конце мая Верховная рада Украины внесла изменения в закон «О физической культуре и спорте», введя понятие «национальный вид спорта», который основан на национально-культурных традициях.

Министерство по делам молодёжи и спорта Украины на конкурсной основе будет формировать национальные сборные по национальным видам спорта.