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Прямая видеотрансляция матча ЧР по гандболу «Сунгуль» — «Университет-Нева»

14 сентября 2017, четверг. 16:30 Другие

В очередном матче чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги «Сунгуль» в Снежинске сыграет с «Университетом Лесгафта-Нева» из Санкт-Петербурга. Матч начнётся в 16:30 по московскому времени.

Для обеих коллективов этот матч будет вторым в чемпионате. 6 сентября на старте Суперлиги «Сунгуль» в Снежинске победил УОР №2 со счётом 36:28. 9 сентября «Университет Лесгафта-Нева» в Санкт-Петерубурге также обыграл УОР №2 — 32:18.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеотрансляцию этой встречи.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ГК Сунгуль ГК Университет Лесгафта-Нева
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