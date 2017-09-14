Прямая видеотрансляция матча ЧР по гандболу «Сунгуль» — «Университет-Нева»

В очередном матче чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги «Сунгуль» в Снежинске сыграет с «Университетом Лесгафта-Нева» из Санкт-Петербурга. Матч начнётся в 16:30 по московскому времени.

Для обеих коллективов этот матч будет вторым в чемпионате. 6 сентября на старте Суперлиги «Сунгуль» в Снежинске победил УОР №2 со счётом 36:28. 9 сентября «Университет Лесгафта-Нева» в Санкт-Петерубурге также обыграл УОР №2 — 32:18.



«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеотрансляцию этой встречи.