Дягтерёв: принцип коллективной ответственности разлагает мировой спорт

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв прокомментировал заявление глав 17 антидопинговых агентств с призывом к Международному олимпийскому комитету отстранить сборную России от участия в Играх-2018 в Пхёнчхане.



«Принцип коллективной ответственности, применяемый к нашим спортсменам, недопустим. Мы надеемся, что комиссия МОК, разбирающая дела каждого из упомянутых спортсменов подойдет к исследованию объективно, и если будут доказательства, тогда накажет отдельных спортсменов, а не целую сборную. В национальной команде присутствуют чистые спортсмены, ни в чём не виновные.

Принцип коллективной ответственности и навешивание ярлыков разлагают мировой спорт и противоречат Олимпийской хартии. Дискриминация по национальному принципу в спорте недопустима и отдаёт попыткой создать недобросовестную конкуренцию. Это очень неприятное давление на российских спортсменов, оно тем более странное, если учесть, что именно специалисты Британского антидопингового агентства уже второй год тестируют наших спортсменов и отмечают даже снижение положительных допинг-проб", — приводит слова Дягтерёва «Интерфакс».