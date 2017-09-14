Колобков: вопрос участия РФ в ОИ-2018 не в компетенции антидопинговых агентств

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал заявление глав 17 национальных антидопинговых агентств с требованием к Международному олимпийскому комитету запретить российским спортсменам участвовать в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Вопрос выступления команды России на Олимпиаде 2018 года не входит в сферу ответственности и компетенции 17 национальных антидопинговых агентств», — приводит слова Колобкова ТАСС.

17 антидопинговых агентств призвали МОК отстранить Россию от участия в ОИ-2018

Напомним, что под заявлением подписались в том числе руководители агентств США, Великобритании и Канады.