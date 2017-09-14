Забияко и Энберт — лидеры соревнований в Бергамо после короткой программы

Россияне Наталия Забияко и Александр Энберт лидируют в соревнованиях спортивных пар на этапе серии «челлендж» по фигурному катанию в Бергамо после короткой программы. Второе и третье места занимают дуэты из Италии.

Фигурное катание. Серия «челлендж». Lombardia Trophy. Бергамо, Италия

Спортивные пары. После короткой программы



1. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия) – 69,22.

2. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 66,66.

3. Валентина Маркеи – Ондрей Хотарек (Италия) – 61,32...

5. Алиса Ефимова – Александр Коровин (Россия) – 56,54.

