Итальянцы разгромили Украину, Португалия одолела Польшу в Суперфинале Евролиги

В Террачине завершился первый тур группового этапа Суперфинала Евролиги по пляжному футболу. В группе 2, где ранее сборная России победила белорусов со счётом 4:1, команда Италии разгромила украинцев — 11:4. Покер в активе Габриэле Гори, по дублю оформили Микеле ди Пальма и Эммануэле Зурло. В пятницу, 15 сентября, россияне сыграют с украинцами, а итальянцы встретятся с белорусами.

В группе 1 сборная Португалии в упорной борьбе сломила сопротивление поляков со счётом 6:4.

Пляжный футбол. Евролига. Суперфинал. Террачина, Италия

Первый тур



Группа 1

Португалия — Польша — 6:4 (2:2, 2:0, 2:2).



Группа 2

Италия — Украина — 11:4 (7:1, 2:1, 2:2).