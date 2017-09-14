Ерицян и Ветохин завоевали медали первенства Европы по шахматам

Россиянин Арам Ерицян завоевал серебряную медаль на первенстве Европы по шахматам в Мамае (Румыния) среди юношей не старше 15 лет. Арам отстал от победителя, Бьерре Йонаса Буля из Дании, на 0,5 очка.

Другой представитель России, Савва Ветохин, в категории до девяти лет стал третьим, уступив Жангу Трану Наму из Венгрии и англичанину Шреясу Роялу.

Оба шахматиста являются воспитанниками школы имени М. М. Ботвинника.

Ерицян — чемпион России по блицу и серебряный призёр в классических шахматах на юношеском уровне. Ветохин выигрывал юношеское первенство России в своей возрастной группе и завоевал серебряную награду на первенстве мира по быстрым шахматам среди спортсменов не старше 12 лет.