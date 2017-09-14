Журова: смешно предполагать, что антидопинговые комитеты владеют информацией

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала заявление глав 17 антидопинговых агентств с призывом к Международному олимпийскому комитету отстранить сборную России от участия в Играх-2018 в Пхёнчхане.

«Логика iNADO предельно проста и уже никого не удивляет. Разве что люди, до того ничего не слышавшие о происходящем, могут удивиться этой новости и как-то отреагировать на неё. На самом деле всё это происходило уже неоднократно, и iNADO всегда выступает против России в преддверии важных заседаний МОК или Международного паралимпийского комитета, когда решается судьба отечественных спортсменов. Антидопинговые национальные комитеты — это даже не национальные олимпийские комитеты, поэтому смешно предполагать, что они владеют какой-то информацией. Больше скажу, они не могут знать практически ничего достоверного о происходящем в нашей стране.

Это всё игра, призванная создать вокруг российского спорта негативный фон. Люди думают, что раз iNADO высказывается так жёстко, значит, и правда есть какие-то нарушения. Иной цели тут нет. Плюс отечественные спортсмены читают все эти публикации и расстраиваются. Иностранные тоже читают их и относятся к России с недоверием. Но позитивных заявлений тоже хватает. Несмотря на то что Паралимпийский комитет России пока не восстановили в МПК, российских спортсменов допустили до квалификационных соревнований Паралимпийских игр, а многие члены МПК открыто высказались в поддержку России. И если в течение ближайших месяцев членство ПКР в МПК будет восстановлено, отечественные паралимпийцы смогут выступить в Пхёнчхане под флагом своей страны", — приводит слова Журовой «RT на русском».