Победный дебют гандбольного «Спартака» — в фотообзоре матча против «Скифа»

14 сентября в матче чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги московский «Спартак» на своей площадке переиграл краснодарский «СКИФ» со счётом 26:24. После первой половины матча москвичи уступали в один мяч. Самыми результативными игроками стали гандболисты «Спартака» Дмитрий Ковалев и Дмитрий Шелестюков, забившие по 8 голов.

«Чемпионат» предлагает вниманию своих читателей фотографии с матча «Спартак» — «Скиф», подготовленные специальным фотокорреспондентом «Чемпионата» Александром Мысякиным.

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