Крамер: рассчитываю, что сборная России сможет выступить на Олимпиаде-2018

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал о форме олимпийского чемпиона Игр-2014 в Сочи Александра Легкова, а также выразил надежду, что сборная России будет допущена до участия в Олимпиаде-2018.

«Легков сейчас в хорошей форме, он тренируется и готовится вернуться на лыжню. С мотивацией у него всё в порядке, хотя ему иногда тяжело концентрироваться на тренировках.Он старается не думать обо всём этом, получается забыть, но потом в СМИ вновь появляется информация, и он вспоминает, в какой ситуации находится. Надеюсь, уже 31 октября всё это останется в прошлом, и он вернётся к соревнованиям.



Я рассчитываю, что сборная России сможет выступить на Олимпиаде в Пхёнчхане, потому что на таких соревнованиях должны быть все сильнейшие. Это очень важно», — приводит слова Крамера Expressen.