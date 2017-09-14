Уно выиграл короткую программу на Lombardia Trophy, Петров — 8-й, Лазукин — 9-й

Японец Шома Уно выиграл короткую программу на соревнованиях серии «челлендж» по фигурному катанию в Бергамо. Второе и третье места занимают американец Джейсон Браун и австралиец Брендан Керри соответственно, а россияне Александр Петров и Андрей Лазукин располагаются на восьмой и девятой позициях.

Фигурное катание. Серия «челлендж». Lombardia Trophy. Бергамо, Италия

Мужчины. После короткой программы



1. Шома Уно (Япония) – 104,87.

2. Джейсон Браун (США) – 83,01.

3. Брендан Керри (Австралия) – 82,30...

8. Александр Петров (Россия) – 68,79...

9. Андрей Лазукин (Россия) – 67,92.