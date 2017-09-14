Горшков: обвинения России со стороны iNADO голословны, мы готовимся к ОИ-2018

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков назвал голословными обвинения со стороны института Национальных антидопинговых организаций (iNADO), призвавшего МОК отстранить россиян от выступления на Олимпиаде—2018.



«Честно говоря, перестаю следить за поступающей информацией. Каждый день появляется что-нибудь новое. iNADO требует отстранить российских спортсменов от ОИ-2018. На каком основании? Сомнения 17 национальных антидопинговых комитетов в чистоте отечественных атлетов не могут являться поводом для столь серьёзного шага, как отстранение страны от Олимпийских игр. iNADO выступает с абсолютно голословными обвинениями, не имея под рукой никаких доказательств. Это неправильная практика. Если национальные антидопинговые агентства так себя ведут, то являются заинтересованными лицами. Мы продолжаем спокойно готовиться к ОИ-2018», — сообщил Горшков в интервью RT.

17 антидопинговых агентств призвали МОК отстранить Россию от участия в ОИ-2018