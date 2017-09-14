Россияне вышли в полуфинал ЧЕ U18 по водному поло на Мальте

Юниорская сборная России по водному поло победила команду Хорватии со счётом 12:11 в четвертьфинале чемпионата Европы среди игроков не старше 18 лет на Мальте. На групповом этапе россияне оказались сильнее сборных Турции и Словакии, уступив ватерполистам из Греции.



За выход в финал россияне поспорят с командой Черногории, которая взяла верх над сборной Италии. Второй финалист определится в противостоянии венгров и испанцев.



Водное поло. Чемпионат Европы U18. Мальта

Четвертьфинал



Россия — Хорватия — 12:11 (1:3, 3:3, 5:4, 3:1).