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Биатлонистка Ушкина: мне многое пришлось пережить в жизни. Сломать меня сложно

15 сентября 2017, пятница. 09:31 Другие

Россиянка Наталья Ушкина, в конце августа выигравшая гонку преследования на 10 км среди юниорок на чемпионате мира по летнему биатлону в Чайковском, призналась, что посвятила победу своей маме, которая ушла в из жизни в мае, а также назвала себя очень сильным духом человеком.

«Посвятила победу маме Елене Ивановне, тренеру Елене Владимировне Сапожниковой и директору лыжно-биатлонного центра Виктору Васильевичу Девяткину. К сожалению, мама ушла из жизни 16 мая… Я долгое время находилась в шоковом состоянии… Елена Владимировна и Виктор Васильевич были рядом со мной в этот труднейший момент жизни. Поддерживали как могли. Я им очень за это благодарна. Даже психотерапевта приглашали. В итоге привели меня в чувство, и на первенстве мира в Чайковском я смогла проявить свои лучшие качества.

До сих пор не верю, что мамы нет. Уверена, в Чайковском именно она направляла мои патроны в цель и помогла победить… Отец Григорий Иванович умер ещё семь лет назад. Из близких людей у меня осталась только сестра. Татьяна на один год старше меня. Она живёт в родительском доме в Потьме.

Я с самого начала делала ставку на стрельбу. Поскольку к мировому первенству подошла не в лучшей физической форме. Даже не думала, что удастся выступить на чемпионате мира, поэтому не форсировала подготовку. Летом рассчитывала выступить лишь на взрослом чемпионате страны и далее готовиться к зимним стартам. Теперь хочу отобраться на этапы Кубка IBU.

Мне многое пришлось пережить в жизни. Сломать меня сложно», — цитирует Ушкину «Столица С».

Ушкина — чемпионка мира по летнему биатлону среди юниорок, Резцова — 2-я
Источник: Столица С Сообщить об ошибке
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Сборная России — Биатлон
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