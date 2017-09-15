15 сентября российские лучники завоевали две бронзы на ЧМ среди лиц с ПОДА

15 сентября российские лучники завоевали две бронзовых медали на чемпионате мира среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в Пекине (Китай). Константин Донской стал третьим в классе W1, Антон Зайпаев – в классе Recurve Open.

Ещё одна представительница России Светлана Баранцева уступила в противостоянии за бронзу в классе Recurve Open.

В состав сборной России на чемпионат мира, который завершится 17 сентября, вошли 18 спортсменов. Участие в соревнованиях принимают представители более 30 стран.