Руджеро: чистые российские спортсмены должны быть допущены до ОИ-2018

Глава комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета Анджела Руджеро на пресс-конференции в Лиме сказала, что чистые российские спортсмены должны быть допущены к участию в Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея). Накануне стало известно, что 17 антидопинговых агентств призвали МОК отстранить Россию от участия в Играх-2018.



«Мы ждём результатом расследования. Хуже всего будет отстранить абсолютно чистых спортсменов. Поэтому проведение расследования так важно. Мы понимаем, что с приближением Игр сроки принятия решения очень важны. Но в любом случае чистые спортсмены должны быть допущены до Олимпиады», — сказала Руджеро.

17 антидопинговых агентств призвали МОК отстранить Россию от участия в ОИ-2018