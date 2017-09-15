Устюгову присвоено звание заслуженного мастера спорта России

Двукратный чемпион мира 2017 года (в скиатлоне и командном спринте), победитель многодневной гонки «Тур де Ски — 2016/17», трёхкратный чемпион мира среди молодёжи, пятикратный чемпион мира среди юниоров российский лыжник Сергей Устюгов стал заслуженным мастером спорта России, сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России.

Приказ от 12 сентября о присвоении этого звания был подписан министром спорта России Павлом Колобковым.

В общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам минувшего сезона 25-летний спортсмен занял второе место.