Хольм: Лысенко будет одним из претендентов на победу на Олимпиаде 2020 года

Олимпийский чемпион 2004 года в прыжках в высоту швед Стефан Хольм сказал, что противостояние чемпиона мира 2017 года катарца Мутаза Баршима и серебряного призёра чемпионата мира россиянина Данила Лысенко пойдёт на пользу обоим атлетам.



«Я несколько раз видел выступление Лысенко, в том числе и в Лондоне, он действительно очень многообещающий прыгун. Так что если у него всё будет хорошо, то он определённо будет одним из претендентов на победу на Олимпиаде 2020 года в Токио. Что касается мирового рекорда, то об этом сложно говорить. Представители уже нескольких поколений прыгунов предпринимали попытки побить его, и Лысенко — один из тех, кто может также предпринять попытку.

И для него, и для Баршима хорошо, что они противостоят друг другу. Потому что Баршим чувствовал себя одиноко на крупных турнирах, и когда я с ним говорил в Лондоне, то он сказал мне, что ему нужно чувствовать конкуренцию, чтобы прыгать выше. Возможно, Лысенко — тот парень, в противостоянии с которым результаты будут расти", — цитирует Хольма ТАСС.