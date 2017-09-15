«Синтез» одержал вторую победу в квалификации ватерпольной Лиги чемпионов

Ватерполисты казанского «Синтеза» выиграли свой второй матч в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов, который проходит в Боснии и Герцеговине. 15 сентября российский клуб оказался сильнее португальской «Портуэнши» со счётом 21:5.

Накануне казанский коллектив разгромил «Баню-Лука» из Боснии и Герцеговины со счётом 25:2.

16 сентября «Синтез» проведёт матч с испанским клубом «Натасио Террасса».

В 2016 году казанский «Синтез» не сумел преодолеть второй квалификационный раунд ватерпольной Лиги чемпионов.