Широбоков номинирован на звание восходящей звезды года по версии EAA

Серебряный призёр чемпионата мира по лёгкой атлетике 2017 года в ходьбе на 20 км россиянин Сергей Широбоков номинирован Европейской легкоатлетической ассоциацией на звание восходящей звезды года, сообщает официальный «твиттер» EAA. Широбоков выступал на чемпионате мира в нейтральном статусе. В нынешнем сезоне Сергей также стал победителем юниорского чемпионата Европы.



Также на звание восходящей звезды претендуют прыгун с шестом Арманд Дуплантис (Швеция), барьерист Карстен Вархольм (Норвегия), прыгун в длину Милтиадис Тентоглу (Греция), спринтер Рис Прескод (Великобритания), толкатель ядра Тимо Нортхофф (Германия), прыгун в высоту Максим Недосеков (Беларусь), метатель молота Михаил Кохан (Украина), десятиборец Никлас Кауль (Германия) и бегун Якоб Ингебригтсен (Норвегия).