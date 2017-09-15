Испанцы победили поляков в Суперфинале Евролиги по пляжному футболу

Сборная Испании в своём втором матче Суперфинала Евролиги по пляжному футболу в Террачине (Италия) обыграла команду Польши со счётом 8:5. Для испанцев эта победа стала второй подряд, поляки потерпели второе поражение.



Пляжный футбол. Суперфинал Евролиги. Террачина. Группа 1. Второй тур

Испания — Польша — 8:5 (1:0, 4:4, 3:1)

Голы: Майор, 4 (1:0); Есиновски, 15 (1:1); Майор, 15 (2:1); Гарсия, 16 (3:1); Фришкемут, 16 (3:2); Чики, 17 (4:2); Циобер, 21 (5:2); Гак, 21 (5:3); Депта, 23 (5:4); Чики, 31 (6:4); Гомес, 34 (7:4); Чики, 35 (8:4); Есиновски, 36 (8:5).

16 сентября испанцы сыграют с португальцами, а поляки — со швейцарцами.