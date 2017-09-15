Россиянки вышли в полуфинал командного ЧЕ по настольному теннису

Женская сборная России по настольному теннису со счётом 3:1 обыграла команду Венгрии в четвертьфинале командного чемпионата Европы, который проходит в Люксембурге. Свои поединки выиграли россиянки Полина Михайлова, Ольга Воробьёва и Яна Носкова.



За выход в финал командного чемпионата мира по настольному теннису сборная России поспорит с победителем противостояния Португалия – Румыния.

На групповом этапе россиянки одержали три победы, обыграв команды Беларуси, Польши и Франции.

Турнир завершится 7 сентября.