ВФЛА направила в IAAF пояснения по выводам доклада Макларена

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) обнародовала информационную справку о ходе работы по восстановлению членства ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

К августовскому Конгрессу IAAF, на котором рассматривался вопрос восстановления членства ВФЛА в IAAF, по мнению рабочей группы IAAF, остались не выполнены 6 критериев, один из которых (восстановление деятельности РУСАДА в полном объёме) не зависит от ВФЛА. Остальные заключаются в сотрудничестве с французскими и российскими следственными органами, тестировании российских легкоатлетов без инцидентов и трудностей, обеспечении исполнения наложенных дисквалификаций тренеров и спортсменов, предоставление пояснений относительно выводов доклада Макларена, содействие для развития в спортивной среде движений за «чистый спорт».

«Учитывая предложения Рабочей группы IAAF, в августе – сентябре сего года, ВФЛА совместно с Минспорта, РУСАДА и региональными федерациями легкой атлетики провели ряд мероприятий, направленных на выполнение Критериев проверки. Все случаи нарушения тренерами требований о дисквалификации или временном отстранении были расследованы, приняты меры для недопущения подобного впредь, и направлен подробный анализ правовых и практических причин подобных нарушений в Рабочую группу IAAF. Также в IAAF направлены пояснения ВФЛА по выводам доклада Р.Макларена, ответы на поступившие запросы о рассматриваемых дисциплинарных делах в РУСАДА, информация о проведенных в последнее время организационных мероприятиях и медиа-кампании «За чистый спорт» с участием ведущих спортсменов и тренеров.

В настоящее время обсуждаются вопросы проводимых во Франции и России уголовных расследований и мероприятия по восстановлению РУСАДА. Конкретная дата встречи с представителями Рабочей группы IAAF пока не определена, однако председатель группы Р.Андерсен своим письмом от 18 августа 2017 г. еще раз выразил признательность за участие Президента ВФЛА Д.Шляхтина в работе Конгресса и продолжаемую работу по выполнению Критериев проверки. Также в письме выражена готовность к продолжению совместной работы в ближайшее время», — цитирует информационную справку ВФЛА пресс-служба организации.